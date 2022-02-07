Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 17:24
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.
Araçta ve içerisindeki Y.E.K'nin (30) üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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