Kahramanmaraş'ta üzüm üreticilerinin bağları kontrol altında!
Pazarcık ilçemizde bağ üreticilerimizin bağları kontrol edilerek başarılı bir üretim sezonu geçirmeleri için almaları gereken önlemler ve uygulamalar anlatılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2020, 14:57 25.06.2020, 15:59
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Pazarcık ilçemizde bağ üreticilerimizin bağları kontrol edilerek başarılı bir üretim sezonu geçirmeleri için almaları gereken önlemler ve uygulamalar anlatılıyor.
Üreticilerimizin karşılaştığı sorunlara yerinde çözüm üretebilmek, bölgedeki salkım güvesi yoğunluğunu takip etmek ve mücadelesini yönetebilmek adına değerlendirme ve gerekli uyarıları doğrudan üreticilerimize iletiliyor.
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