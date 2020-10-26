Kahramanmaraş'ta vaka artışına yönelik valilik uyarılarda bulundu!
Kahramanmaraş’taki vaka artışına yönelik Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesaplarından peş peşe uyarılarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2020, 17:04
Paylaşımlarda;
Kıymetli vatandaşlarımız, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız,
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, sonbahara girdik kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe konusunda daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. inşallah birlikte başaracağız.
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|1
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|1
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|13
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|5
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|7
|3