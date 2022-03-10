Kahramanmaraş'ta vatandaşın maske kararsızlığı...
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirdi.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 08:49 10.03.2022, 08:53
Vatandaşlar ise maske takıp takmama konusunda kararsız kaldı.
Kimi vatandaş kararın ardından açık havada maske takmamaya başladı. Açık havada maske takmaya devam eden kimi vatandaş ise maske için “alışkanlık yaptı” dedi.
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