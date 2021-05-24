Kahramanmaraş'ta vatandaşlar aşıdan ümitli
Koronavirüsle savaşta bu güne kadar geliştirilmiş en etkili yöntem aşı olmak. Peki, vatandaşlar aşı konusunda neler düşünüyor? Kahramanmaraşlıların çoğu aşının bu virüse karşı en etkili silah olduğunu düşünüyor. Detaylar haberimizde…
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 16:11 24.05.2021, 16:14
Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen korona virüs her geçen gün daha fazla can almaya devam ediyor.
Korona virüsle savaşta bu güne kadar geliştirilmiş en etkili yöntem ise aşı olmak.
Türkiye korona virüse karşı yapılan milyonlarca aşı ile dünyada aşılanma oranlarında önde gelen ülkeler arasında.
Peki, vatandaşlar aşı konusunda neler düşünüyor?
Kahramanmaraşlıların çoğu aşının bu virüse karşı en etkili silah olduğunu söyledi.
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