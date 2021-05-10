Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram öncesi eksiklerini tamamlıyor
Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar şekerlemecilerde yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 16:15 10.05.2021, 17:16
Vatandaşlar bu bayramı evlerinde geçirecek olsalar da örf ve adetlerimizde yeri dolmayan bayram şekeri ve kolonyalar, bayramlarımızın olmazsa olmazıdır.
Vatandaşlarda bayram öncesi eksiklerini tamamladı.
Tam kapanmada açık olan şekerlemeciler vatandaşlara, paket servisle veya İkametgahlarına yakın yerleri tercih edenlere hizmet verdi.
Şekerlemeci Hasan Dilbirliği şuanda şeker ve kolonyalara talebin arttığını söyledi.
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