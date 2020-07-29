Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram öncesi toptan ve tarla fiyatına tanzim satışlara yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşların aile bütçesine katkı sağlamak adına “365 Gün İndirim Kampanyası”yla Özçam Marketler, yaklaşan kurban Bayramı’nda da vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişine devam ederken, Özçam marketler olası yoğunluk oluşmaması adına tedbirler en üst seviyeye çıkardı.

Vatandaşlar, Ucuz ve kaliteli ürünler özçam marketlerde olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, tüm özçam market şubelerinin kurban bayramı’nda vatandaşlara tam kadro hizmet vereceğini söyledi.