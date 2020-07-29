Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram öncesi toptan ve tarla fiyatına tanzim satışlara yoğun ilgi gösteriyor!
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram öncesi toptan ve tarla fiyatına tanzim satışlara yoğun ilgi gösteriyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 17:24 29.07.2020, 17:31
9
Vatandaşların aile bütçesine katkı sağlamak adına “365 Gün İndirim Kampanyası”yla Özçam Marketler, yaklaşan kurban Bayramı’nda da vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişine devam ederken, Özçam marketler olası yoğunluk oluşmaması adına tedbirler en üst seviyeye çıkardı.
Vatandaşlar, Ucuz ve kaliteli ürünler özçam marketlerde olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi.
Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, tüm özçam market şubelerinin kurban bayramı’nda vatandaşlara tam kadro hizmet vereceğini söyledi.
39°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
|İmsak
|03:50
|Güneş
|05:27
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25