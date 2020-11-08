Kahramanmaraş'ta vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu!

Maskeleri taktılar ama sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Hava tekrardan güneş açınca vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ 08.11.2020, 17:30 08.11.2020, 17:38
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu!

Geçtiğimiz günlerde havaların yağışlı olmasından dolayı vatandaşlar gönüllü karantina uygularken bugünse gönüllü karantinayı bozarak sokaklarda yoğunluk oluşturdular.

Sağlık bakanlığının yapmış olduğu uyarılar dikkate alınmazken vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

#Kahramanmaraş #koronavirüs #Aksu Haber #aksu tv haber
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