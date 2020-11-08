Kahramanmaraş'ta vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu!
Maskeleri taktılar ama sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Hava tekrardan güneş açınca vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 08.11.2020, 17:30 08.11.2020, 17:38
Geçtiğimiz günlerde havaların yağışlı olmasından dolayı vatandaşlar gönüllü karantina uygularken bugünse gönüllü karantinayı bozarak sokaklarda yoğunluk oluşturdular.
Sağlık bakanlığının yapmış olduğu uyarılar dikkate alınmazken vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.
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