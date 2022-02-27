Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kandil simidi alarak geçmişlerini yad ediyor!

Müslümanlar tarafından mübarek olarak kabul edilen üç aylardan Recep Ayı içerisinde Miraç Kandili ’de bulunmaktadır.

Miraç Kandili kısaca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (S.A.V) Miraç’a yükseldiği gece olarak bilinir ve idrak edilir.

İslam Âleminde "Allah'a Yükseliş Ve Arınma" olarak da kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek.

Dolayısıyla Kandil simitlerinde satışlar başladı. Vatandaşlar Kandil simidi alarak geçmişlerini yâd ediyor.

Kentimize özgü Kandil simidi Halep Kahkesi olarakta biliniyor. Her Kandilde ve özel günlerde fırıncıların üretimini artırdığı Kandil simitleri vatandaşların beğenisini topluyor ve tezgâhlarda alıcılarını bekliyor.