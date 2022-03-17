Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kandil simidi alarak geçmişlerini yad ediyor!

Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili bu gece idrak edilecek.

Bu özel gecelerin vazgeçilmez lezzetlerinden kandil simitleri de tezgâhlardaki yerini aldı.

Kentimize özgü Kandil simidi Halep Kahkesi olarakta biliniyor. Her Kandilde ve özel günlerde fırıncıların üretimini artırdığı Kandil simitleri vatandaşların beğenisini topluyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar berat kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.