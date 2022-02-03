Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kandil simidi alarak geçmişlerini yad ediyor!

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili bu akşam idrak ediliyor.

Dolayısıyla Kandil simitlerinde satışlar başladı. Vatandaşlar Kandil simidi alarak geçmişlerini yâd ediyor.

Kentimize özgü Kandil simidi Halep Kahkesi olarakta biliniyor. Her Kandilde ve özel günlerde fırıncıların üretimini artırdığı Kandil simitleri vatandaşların beğenisini topluyor ve tezgâhlarda alıcılarını bekliyor.