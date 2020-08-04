Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yine maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı!

Yaklaşık 2,5 aylık sıkı tedbirlerin ardından türkiye’de 1 Haziran itibariyle önlemler gevşetildi. Ancak uzmanlar bireysel önlemlerden vazgeçilirse ikinci dalga olabilir uyarıları yapıyor.

Tabi virüs tehlikesine karşı maske kullanmayı ihmal etmeyenlerde vardı.