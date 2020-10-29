Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan boykot çağrısına destek!
Fransa'da İslam düşmanlığı artarak devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 14:01 29.10.2020, 19:36
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalar karşısında tepkiler peş peşe geliyor.
İslam'a yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Fransa'ya karşı boykot çağrıları devam ediyor.
Kahramanmaraşlı Esnaf Ve Vatandaşlar Da boykot çağrısına destek vererek Fransız ürünleri almıyoruz ifadelerinde bulundular
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