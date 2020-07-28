Kahramanmaraş'ta vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı!
Kurban bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına düştü, bayram alışverişi yapmak içinde tarihi kapalı çarşıya akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 17:49 28.07.2020, 18:10
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Ancak bazı yerlerde Koronavirüs önlemleri kapsamında mesafe ve yer yer maske kurallarının ihlal edildiği gözlemlendi.
Aksu Haber ekibimizin vatandaşlara bayramda ziyaretçi kabul edecek misiniz sorusuna kimi vatandaş bayramda akrabalarına gelmesin diye seslendi kimi vatandaş da geleni geri çevirmeyiz dedi.
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