Kahramanmaraş'ta vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı!

Ancak bazı yerlerde Koronavirüs önlemleri kapsamında mesafe ve yer yer maske kurallarının ihlal edildiği gözlemlendi.

Aksu Haber ekibimizin vatandaşlara bayramda ziyaretçi kabul edecek misiniz sorusuna kimi vatandaş bayramda akrabalarına gelmesin diye seslendi kimi vatandaş da geleni geri çevirmeyiz dedi.