Kahramanmaraş'ta vatandaşların ortak kullanım alanlarına kısıtlama!
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında apartman, konut ve site içerisinde bulunan park ve bahçelerde vatandaşların toplu bulunmasına kısıtlama getirildi.
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2020, 11:58 25.10.2020, 19:34
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, vatandaşların apartman, konut, site içindeki park, bahçe vb. ortak kullanım alanlarında toplu bir şekilde toplanmalara müsaade edilmemesine, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına, ilgililere bildirilmesine ve kolluk birimlerince takibine karar verilmiştir."
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