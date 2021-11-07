Kahramanmaraş'ta virajı alamayan araç bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarındaki evin bahçe duvarına sonra park halindeki otomobile çarparak ancak durabildi.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 15:55
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilyöre-Hopurlu Mahalle yolu üzerinde Hatice B. idaresindeki 46 ABL 713 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç Mehmet K.’ya ait evin bahçe duvarına ve sonra park halinde bulunan 46 D 3118 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hatice B. (31) ve yanında bulunan E. K. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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