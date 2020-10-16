Kahramanmaraş'ta virüs önlemleri denetleniyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ismet paşa Mahallesi ve Trabzon caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek, vatandaşları Covid-19 sürecinde maske takması yönünde uyarılarda bulundu.



İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu gönderilen genelge kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da denetim yapıldı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önderliğinde gerçekleşen denetimlerde esnaflara kırmızı güller ve maske dağıtıldı.



Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör herksin kurallara uymaya çalıştığını belirterek daha çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.