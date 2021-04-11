Kahramanmaraş'ta yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi!
Doğaya bırakılan yemleri yiyen geyikler fotokapanla götüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 12:58 11.04.2021, 14:17
Doğa Koruma Milli Parklar 15. Şube ekipleri Kahramanmaraş’ta yaban hayatını fotokapanla adım adım izliyor.
Kovid-19 salgınına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal alanlarda aralıksız yemleme yapan ekipler fotokapanla bu çalışmalarını takip ediyor.
Ekipler yaban hayatı yemleme çalışmalarının yanı sıra yaban hayatı avlamaya çalışan kişilerede cezai işlem uyguluyor.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Nisan 2021
|İmsak
|04:32
|Güneş
|05:56
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|31
|67
|2. Fenerbahçe
|32
|63
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Gaziantep FK
|31
|50
|6. Alanyaspor
|32
|49
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Konyaspor
|32
|40
|12. Antalyaspor
|32
|39
|13. Rizespor
|32
|36
|14. Kasımpaşa
|32
|35
|15. Malatyaspor
|31
|33
|16. Ankaragücü
|31
|33
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|31
|33
|19. Gençlerbirliği
|31
|31
|20. Erzurumspor
|32
|28
|21. Denizlispor
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|29
|60
|2. Samsunspor
|29
|57
|3. Adana Demirspor
|29
|55
|4. Altay
|29
|53
|5. Altınordu
|29
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|8. Tuzlaspor
|29
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|29
|39
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|29
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|29
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|29
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Liverpool
|31
|52
|6. West Ham
|30
|52
|7. Tottenham
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Leeds United
|31
|45
|10. Aston Villa
|30
|44
|11. Arsenal
|30
|42
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|30
|36
|15. Burnley
|31
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|66
|2. Atletico Madrid
|29
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Sociedad
|29
|46
|6. Real Betis
|29
|46
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Levante
|30
|38
|9. Celta de Vigo
|29
|37
|10. Athletic Bilbao
|30
|37
|11. Granada
|29
|36
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Osasuna
|30
|34
|14. Valencia
|29
|33
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|29
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü