Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 27.03.2021, 19:07
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Irak uyruklu şüpheli F.A'nın (30) kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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