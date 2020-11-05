Kahramanmaraş'ta yağışın etkili olduğu saatlerde sokaklar boş kaldı
2 gündür sağanak yağışın etkili olduğu Kahramanmaraş’ta yağışın etkili olduğu saatlerde sokaklar boş kaldığı gözlemlendi.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2020, 19:10 05.11.2020, 20:23
Bu kış kendisini geç göstermesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta da yağışlarla birlikte havalar soğumaya başladı.
Güneşli günlere nazaran soğuk ve yağışlı günlerde vatandaşlar genellikle dışarıya çıkmadığı görülüyor.
Bu nedenle bu kış, koronavirüs vakalarını yükseliş seyrinde azalma görülebilir mi?
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|5. Rizespor
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|7
|11
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|P
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|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
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|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
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|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
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|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
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|13
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|7
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|12
|9. Arsenal
|7
|12
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|11
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|7
|11
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|10
|13. Crystal Palace
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|10
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|7
|8
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|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
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|7
|3