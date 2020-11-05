Kahramanmaraş'ta yağışın etkili olduğu saatlerde sokaklar boş kaldı

Bu kış kendisini geç göstermesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta da yağışlarla birlikte havalar soğumaya başladı.

Güneşli günlere nazaran soğuk ve yağışlı günlerde vatandaşlar genellikle dışarıya çıkmadığı görülüyor.

Bu nedenle bu kış, koronavirüs vakalarını yükseliş seyrinde azalma görülebilir mi?