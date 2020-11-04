Kahramanmaraş'ta yağışlar kazaları da beraberinde getirdi!
Kahramanmaraş’ta görülen sağanak yağışla birlikte, Yolların kayganlaşması nedeniyle Yenişehir Mahallesi’nde, 2 araç birbiri ile çarpıştı.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2020, 18:02 04.11.2020, 19:36
Ölü ve yaralının olmadığı kazada maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Diğer bir kaza ise kayseri yolunda meydana geldi.
Buradaki kazada sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkarak durabildi.
Kazada maddi hasar meydana geldi.
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