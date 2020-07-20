Kahramanmaraş'ta yağışların az olması arpa ve buğday üreticisini vurdu!

Hububatta çimlenme döneminin ardından yeterli yağış olmamasından dolayı rekolte düştü.

Kıraç tarlalarda dekarda yüz ile iki yüz kilo arasında ürün alındı. Rekoltenin az olmasının yanı sıra, stokçu sayısının artması da zahire pazarı esnafını zor durumda bıraktı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, rekolte kaybından dolayı çiftçinin ve esnafın zor günler yaşadığını söyledi.

Ara stokçular nedeniyle piyasada ürün bulmakta zorlandıklarını belirten Alagöz: “Kıraç alanlarda yeterli yağış olmaması nedeni ile verim düştü. Dekar başı yüz ile iki yüz kilo ürün alındı. Bu da üreticiyi oldukça zora soktu. Saman dahi yapılamadı. Rekoltenin düşük olmasının yanı sıra, ara stokçuların ortaya çıkması da zahire pazarı esnafını zor duruma düşürdü. Ara stokçular, biçerdöver tarladayken ürün alımı yaptı, dolayısı ile çiftçinin ürünü zahire pazarına gelmeden stokçuların eline geçti. Şu an satacak ürün bulamıyoruz. Sulu tarım yapan çiftçiler fiyatının yükselmesi sonucu pancar ekimi ile Rusya’dan getirilen tohumun verimli olmasından dolayı ay çekirdeği üretimine yöneldi. Mısır üretimini de göz önüne aldığımızda arpa ve buğday üretiminin azaldığını söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Zahire pazarındaki esnaflar da rekolte kaybından ve ara stokçulardan şikayet etti.