Kahramanmaraş'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2021, 10:06
Yusufhacılı Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait ahşap evde yangın çıktı.
Alevleri fark ederek ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, uzun çalışmaların ardından yangını söndürdü.
Yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.
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