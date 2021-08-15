Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü

Rusya’dan kiralanan uçak geçtiğimiz günlerden Eğe ve Ak denizi kavuran yangınlarda da kullanılmıştı.



Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.



Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı BE-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak bölgeye karadan ulaşımın mümkün olmadığı için enkaza ulaşmak kolay olmadı.



Milli savunma bakanlığı incirlikte 1 helikopter ve Konya dan 1 uçağı bölgeye gönderdi. Uçağın enkazına bakanlığın gönderdiği helikopterle ulaşıldı.



Söndürme uçağı yangına müdahale ederken dağa çakıldı. Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.



Saatler 21.00 gösterdiğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kahramanmaraş valiliğinden düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli" olduğunu ifade etti.



Daha Sonra Yangın Söndürme Uçağında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Adana’ya gönderildi.



Türk pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi babaevine ulaştı! Vasiyeti duygulandırdı.



Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.