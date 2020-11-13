Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan Avrasya çulluğu kuşu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı bulunan Avrasya çulluğu kuşu tedavi altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 13.11.2020, 23:05
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye halindeyken arazide yaralı halde Avrasya çulluğu kuşu buldu.
Andırın Orman İşletme Müdürlüğüne götürülen kuşun tedavisine başlandı.
Veteriner Yunus Emre Dal, kuşun kanat altında açık yarasının bulunduğunu, kemiğinde kırık olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Kuşun tedavisinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde devam edeceği öğrenildi.
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