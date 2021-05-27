Kahramanmaraş'ta yardıma muhtaç yaban keçisini jandarma ekipleri kurtardı

İl Jandarma Komutanlığınca Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bozlar Mahallesinde devriye görevi sırasında arazide yerde hareketsiz yatan yaban keçisini fark etti. Yaralı yaban keçisine ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, durumu Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bildirdi. DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan ve hamile olduğu anlaşılan yaban keçisinin gerekli tedavisi yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.