Kahramanmaraş'ta yasaklar yanlış anlaşıldı: Sokaklar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yasaklar ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda; hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatleri vatandaşların kafa karışıklığı yaşamasına yol açtı.

KAHRAMANMARAŞ 21.11.2020, 15:47 21.11.2020, 17:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni yasaklar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hafta sonu 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri vatandaşlar tarafından yanlış yorumlara sebep oldu.

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu 10.00 ila 20.00 saatleri dışında uygulanacak.

Bir diğer ifade ediş biçimi ile hafta sonu 10.00 ve 20.00 saatleri arasında sokağa çıkılabilecek.

#Kahramanmaraş #yasak #sokak
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