Kahramanmaraş'ta yaşanan kazada üç kişi yaralandı! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Elbistan’da aynı yönde giden otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Bolat idaresindeki 42 ESA 75 plakalı otomobil ile Elbistan Göksun karayolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında ilerlediği sırada akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı anda Cengizhan Gülden’in kullandığı 46 D 7908 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bolat ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Duran Seven ile Alper Beştepe yaralandı.

122 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.