Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bulduğu parayı polise teslim etti

Elbistan’da sağlık ocağına gitmek üzere yola koyulan işçi emeklisi İbrahim yılmaz (68) Güneşli Mahallesi, eski Ekinözü Garajı civarında yürüdüğü sırada yerde deste halinde yüklü miktarda para buldu.



Bir süre etrafı kollayan yılmaz, arayış içinde olan kimseye rastlamayınca Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek parayı polise teslim etti.



Bulunan parayla ilgili şu ana kadar polise başvuru yapılmadığı öğrenildi.