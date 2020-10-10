Kahramanmaraş'ta yaya ekipler maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı!

Yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri olan Trabzon caddesinde vatandaşların bazıları kurallara uyarken, bazıları ise maske takmadan kalabalıkta gezmeye devam etti.

Yaya ekipler maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı. Polis tarafından uyarılanlar yanlarındaki maskeleri takarak yoluna devam etti.