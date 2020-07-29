Kahramanmaraş'ta yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor

Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde yaya geçitleri ve kasisleri boyama çalışmalarını sürdürüyor.

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde yaya geçitleri ve kasisleri boyayarak trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Ekipler şu anda Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yürüttükleri çalışmalara diğer ilçelerde de devam edecekler.