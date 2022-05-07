Kahramanmaraş'ta ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ Projesi Tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla jandarma trafik ve polis trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtılarak uyarılar yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2022, 12:46 07.05.2022, 13:04
Ülke genelinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı'nın ortak olarak başlattığı 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla jandarma trafik ve polis trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtılarak uyarılar yapıldı.
ortak çalışma yapan ekiplerin projesine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Arif Şen, ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutan yardımcısı Nuri Serkan Kara katıldı, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.
Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun trafik güvenliğine dikkat çekerek tüm vatandaşları uyardı.
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