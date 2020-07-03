Kahramanmaraş'ta yayalara çarpan sürücü kayıplara karıştı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpan sürücü kayıplara karıştı.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2020, 18:18
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Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 38 LL 777 plakalı otomobil, Ceyhan Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Bal’a çarparak yaralanmasına neden oldu. Yayaya çarptıktan sonra hızını kesmeyen sürücüyü durdurmak için önüne çıkan Çelebi Karakoç adlı vatandaşa da çarpan otomobil kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşlarca ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis yayalara çarpıp olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
HABER: ALİ ÖZTÜRK
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