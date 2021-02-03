Kahramanmaraş'ta yaz kış demeden Kale dibine açtığı tezgahta rızkını bekliyor
Kahramanmaraşlı 75 yaşındaki 6 çocuk babası Yaşar Gökduman ilerlemiş yaşına rağmen 42 yıldır Kale dibinde bulunan tezgahında çeşitli ürünler satarak geçimini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 16:18 03.02.2021, 16:27
Maraş olaylarından sonra asıl mesleği bakırcılığı bırakarak şimdilerde ise künye, saat gibi ürünler satarak geçimini sağlayan Gökduman, rızık kapasının açık tutmak adına sabahın erken saatlerinde kalkarak geç saatlere kadar çalışıyor.
Yaz kış demeden koskoca 42 yıl aynı noktada bulunan Gökduman, bir nevi kalenin de bekçisi olarak anılıyor.
Konuşmasının devamında Gökduman, kale değiştikçe insanlarda değişti, artık kimse kimseyi tanımıyor dedi.
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