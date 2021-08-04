Kahramanmaraş'ta Yediemin Otoparkında yangın çıktı!
Kahramanmaraş'ta bir yediemin otoparkında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 13:59 04.08.2021, 16:51
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele çalışmalarına polis ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.
Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü öğrenildi.
Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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