Kahramanmaraş'ta yeni bulunan fil fosilleri incelemeye alındı

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında, Türkoğlu Belediyesi sponsorluğu ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan'ın bilimsel danışmanlığında antropologlardan oluşan 7 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen fil iskeletlerinin, incelendikten sonra Türkoğlu Belediyesince oluşturulması planlanan arkeoparktaki "Fil Müzesi'nde" sergilenmesi hedefleniyor.



Alkan, Yaptığı Açıklamada Türkoğlu Belediyesinin desteğiyle başladıkları kurtarma kazılarının devam ettiğini söyledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da 1961 yılında aynı bölgede çiftçilik yapan Mehmet Polat tarafından tesadüfen bütün halinde mamut fosili bulduğunu hatırlattı.

