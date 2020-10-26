Kahramanmaraş'ta yeni eğitim öğretime başlayan öğrencilere maske
Onikişubat Belediyesi yeni eğitim öğretime geçte olsa başlayan öğrencilere maske dağıttı.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2020, 13:02 26.10.2020, 14:57
Onikişubat Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede bulunan tüm okullara maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Onikişubat belediyesine bağlı zabıta ekipleri okulları gezerek ders işleyen öğrencilere maske dağıtarak öğrencileri maske mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yaptı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürü Zeynel Abidin Boz bu projenin devam edeceğini belirtti.
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