Kahramanmaraş'ta yeni evlenecek çiftleri dış çekim telaşı sardı!
Yeni normalleşme sürecinde düğün sektörünün açılmasıyla birlikte dış çekimlere de talepler arttı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2020, 17:48 09.07.2020, 19:32
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Kahramanmaraş’ın mesire alanları ve doğal tabiat alanları dış çekim yaptırmak isteyen çiftlerle doldu taştı.
Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen fotoğraf çekimlerinde kurallara riayet edildiği görüldü.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Düğün Fotoğrafçısı Yalçın Ördek çekimlerin yoğunluğu hakkında bilgiler verdi.
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