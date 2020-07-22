Kahramanmaraş'ta yeni normalleşme sonrası yün satışları arttı!
Önceki yıllarda yorgan yapımı ya da genç kızların çeyiz ihtiyacında kullanılan koyun yünü, düğün salonlarının tekrar açılmasıyla birlikte yün satışlarını hareketlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2020, 17:10 22.07.2020, 18:03
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Tüm dünyayı etkileyen korona virüs, birçok işyeri gibi düğün salonlarının da kapatılmasına neden oldu.
1 Temmuz’dan itibaren düğün sezonlarının hizmet vermeye tekrardan başlamasıyla çeyizini yapmak isteyen çiftler, yüncülerin satışlarını artırmaya başladı.
Tarihi Kapalı Çarşı’da yüncülük mesleğini yürüten Yılmaz Kıraç, yünlerin uzmanların sağlık açısından önerdiğine dikkat çekerek, “Aslında yün çok sağlıklı ama maalesef halkımız bunu bilincinde değil” ifadelerini kullandı.
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