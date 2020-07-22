Kahramanmaraş'ta yeni normalleşme sonrası yün satışları arttı!

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs, birçok işyeri gibi düğün salonlarının da kapatılmasına neden oldu.

1 Temmuz’dan itibaren düğün sezonlarının hizmet vermeye tekrardan başlamasıyla çeyizini yapmak isteyen çiftler, yüncülerin satışlarını artırmaya başladı.

Tarihi Kapalı Çarşı’da yüncülük mesleğini yürüten Yılmaz Kıraç, yünlerin uzmanların sağlık açısından önerdiğine dikkat çekerek, “Aslında yün çok sağlıklı ama maalesef halkımız bunu bilincinde değil” ifadelerini kullandı.