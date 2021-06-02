Kahramanmaraş'ta yeni normalleşme sürecinin ilk açık hava etkinliği!

Yöresel halk oyunları, mini konserler ve vali Coşkun’un sporcularla birlikte çim hokeyi oynaması da ilgiyle izlendi.



İl milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi müdürlüğü iş birliğiyle 1 – 7 Haziran “hayat boyu öğrenme haftası” çeşitli etkinliklerle açıldı.





Milli irada meydanın da açılışı gerçekleştirilen etkinlikte, Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce yıl içerisinde hazırlanan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.



Sim sırmadan ebruya, dokumadan yemeniye birçok eserin yer aldığı sergide Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun yapmış olduğu ahşap, taş boyama, makrome ile takılar katılımcıların ilgisini de çekti.





Sergiyi ziyaret edenlerde yapılan eserlerden gözlerini alamadı.





Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, serginin kursiyerler tarafından yıl boyunca bin bir emekle hazırlanan eserlerden oluştuğunu söyledi.

Muhabir: Gökhan Çalı