Kahramanmaraş'ta yeni sezon kuruluklar tezgahlarda yerini aldı!
Kahramanmaraş’ta patlıcan, biber ve kabak gibi sebzeler özellikle kış aylarında tüketilmek için kurutulan kurulukların yeni mahsulleri tezgâhlarda yerini koruyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2020, 14:35 10.10.2020, 16:32
63
Kahramanmaraş’ta patlıcan, biber ve kabak gibi sebzeler özellikle kış aylarında tüketilmek için kurutulan kurulukların yeni mahsulleri tezgahlarda yerini koruyor.
Uzun yıllardır Kahramanmaraş’ta ev hanımlarının yaptığı kurutmalık sebzeler, sokak aralarını, müstakil evlerin balkonlarını, hem de baharatçılardaki tezgâhları renklendirmeye devam ediyor.
Eskiden neredeyse her evde yapılan kurutmalıklar, son yıllarda ise yerini hazıra bıraktı.
Yaz aylarında satış fiyatları yarı yarıya düşen Kurulukların yeni sezon mahsulleri tezgahlarda yerini aldı.
Kurutmalık sebzelerin satış noktası ise kent merkezindeki Tarihi Kapalı Çarşı.
15°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Ekim 2020
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:24
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2