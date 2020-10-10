Kahramanmaraş'ta yeni sezon kuruluklar tezgahlarda yerini aldı!

Kahramanmaraş’ta patlıcan, biber ve kabak gibi sebzeler özellikle kış aylarında tüketilmek için kurutulan kurulukların yeni mahsulleri tezgahlarda yerini koruyor.

Uzun yıllardır Kahramanmaraş’ta ev hanımlarının yaptığı kurutmalık sebzeler, sokak aralarını, müstakil evlerin balkonlarını, hem de baharatçılardaki tezgâhları renklendirmeye devam ediyor.

Eskiden neredeyse her evde yapılan kurutmalıklar, son yıllarda ise yerini hazıra bıraktı.

Yaz aylarında satış fiyatları yarı yarıya düşen Kurulukların yeni sezon mahsulleri tezgahlarda yerini aldı.

Kurutmalık sebzelerin satış noktası ise kent merkezindeki Tarihi Kapalı Çarşı.