Kahramanmaraş'ta yeni yıla kumar oynayarak girdiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni yıla kumar oynayarak giren 10 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından 32 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güneşli Mahallesi Paris Pasajı içerisindeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı baskında M.Ç, M. Y, F. K, Ü. K, A. M, B. E, M. Ç, M. D, İ. C, Y. N ve A. K. kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polisler kumar oynarken suçüstü yaptığı 10 kişiye 12 bin 250 lira, işletmeciyle birlikte bu kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 9 bin 900’er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 900’er lira olmak üzere toplamda 32 bin 50 lira para cezası uyguladı