Kahramanmaraş'ta yer fıstığı hasadı başladı!

Türkiye’de üretiminin önemli bölümünün Osmaniye’de yapıldığı yer fıstığı, Kahramanmaraş'ta da yetiştirilmeye başlanırken, bu günlerde yer fıstığı hasadı başladı.

Son 8 ile 10 yıldır Kahramanmaraş ve kırsal alanlarda ekimi yapılan yer fıstığı Kahramanmaraş'ta yeni yeni ilgi görürken, yer fıstığı eken çiftçiler, yapılan emeklerinin karşılıklarının iyi olmasını bekliyorlar.

Yer fıstığı hasat çalışmalarını AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Tarım Ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Ziraat Odası İl Başkanı Mehmet Çetinkaya ve ilgililer yerinde inceledi.

Avşar mahallesindeyer fıstığı üreticiliği yapan Mehmet Ali Çiftçi tarım için alternatif bir ürün olduğunu belirtti.

KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan da ürün çeşitliliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt makineli hasada geçildiğini söyleyerek “Kahramanmaraş genelinde 8-10 bin dekar alanda yer fıstığı yetiştiriliyor” dedi.

Ziraat Odası İl Başkanı Mehmet Çetinkaya araziyi gerçekleştirdiği ve araziye azot bıraktığından son derece stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara “hasadın çiftçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli “ülkenin büyümesi ve gelişmesi için emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Kahramanmaraş’ta her şeyin yetiştiği gibi yer fıstığının yetişip güzel verim elde edildiğini vurguladı.