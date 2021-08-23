Kahramanmaraş'ta yerli turistler ve gurbetçiler esnafa can suyu oldu
Kahramanmaraş’a gelen gurbetçi ve yerli turistler esnafa can suyu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 17:09 23.08.2021, 17:22
Pandemi döneminde büyük zorluklar yaşayan esnaf, gurbetçi ve yerli turistlerin şehre gelmesiyle eski günlerine dönmenin mutluluğu yaşıyor.
Turistler geldi, piyasa canlandı. Kahramanmaraş esnafı turistlerin artması ve piyasanın canlanması ile birlikte bu anı en iyi şekilde değerlendiriyor.
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