Kahramanmaraş'ta yetişiyor Irak’ın kuzeyi ve Rusya’ya ihracat ediliyor!
Türkiye’nin en genç kiraz hasadının yapıldığı yerlerden biri de Kahramanmaraş, kentten Irak’ın kuzeyi ve Rusya’ya ihracat başladı. Kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz hasadında da beş bin kişiye de istihdam sağlandı.
Bin 650 rakımda yetişiyor. Aroması, büyüklüğü ve lezzetiyle tercih ediliyor.
Kahramanmaraş’ın andırın ilçesinde yetiştirilen kiraz Irak’ın kuzeyi ve Rusya’ya ihracat ediliyor.
Avrupa ‘yada gönderilen kiraz da bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.
Üretimin yarısı ihraç ediliyor.
Kiraz üretimi birçok kişi içinde ekmek kapısı oldu. Toplama ve nakliye işinde beş bin kişi istihdam edildi.
Lezzetiyle öne çıkan kiraz iç pazarda da rağbet görüyor. Bölgede kurulan pazarda toplam 4 lirada alıcı bulunuyor.
Bölgede yaklaşık 10 bin ton civarında kiraz hasadı beklendiğini ifade eden Erkek, şöyle konuştu:
"Bundan önceki yıllarda tahminen günlük 3-4 tır mal veriyorduk. Bu sene Avrupa`ya ihracat yapan bir firma geldi. Firmaya günlük 2-3 tır söz verdik. Fakat firma `Kurtarmıyor.` diyerek geri gitti. Bu da işçi sıkıntısından kaynaklanıyor. Geçen yıl kirazlarımızı 5-6 liraya verdik, şu an 4 liraya veriyoruz. İç piyasaya satış yapıyoruz, bu da talebimizi karşılamıyor. Çünkü bölgede 10 bin ton kiraz var."
Salgın nedeniyle işçinin gelmediğini de belirten Erkek, "Gelse de çok yüksek ücret istiyor. Onu da karşılayamıyoruz." dedi.
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:29
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25