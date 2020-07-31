Kahramanmaraş'ta yetişiyor Irak’ın kuzeyi ve Rusya’ya ihracat ediliyor!

Bin 650 rakımda yetişiyor. Aroması, büyüklüğü ve lezzetiyle tercih ediliyor.



Kahramanmaraş’ın andırın ilçesinde yetiştirilen kiraz Irak’ın kuzeyi ve Rusya’ya ihracat ediliyor.



Avrupa ‘yada gönderilen kiraz da bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.





Üretimin yarısı ihraç ediliyor.



Kiraz üretimi birçok kişi içinde ekmek kapısı oldu. Toplama ve nakliye işinde beş bin kişi istihdam edildi.



Lezzetiyle öne çıkan kiraz iç pazarda da rağbet görüyor. Bölgede kurulan pazarda toplam 4 lirada alıcı bulunuyor.





Bölgede yaklaşık 10 bin ton civarında kiraz hasadı beklendiğini ifade eden Erkek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki yıllarda tahminen günlük 3-4 tır mal veriyorduk. Bu sene Avrupa`ya ihracat yapan bir firma geldi. Firmaya günlük 2-3 tır söz verdik. Fakat firma `Kurtarmıyor.` diyerek geri gitti. Bu da işçi sıkıntısından kaynaklanıyor. Geçen yıl kirazlarımızı 5-6 liraya verdik, şu an 4 liraya veriyoruz. İç piyasaya satış yapıyoruz, bu da talebimizi karşılamıyor. Çünkü bölgede 10 bin ton kiraz var."

Salgın nedeniyle işçinin gelmediğini de belirten Erkek, "Gelse de çok yüksek ücret istiyor. Onu da karşılayamıyoruz." dedi.

