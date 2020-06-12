Kahramanmaraş'ta Yiğitler Mahallesi dezenfekte edildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi covid-19 salgını kapsamında karantina altına alınan Pazarcık İlçesi Yiğitler Köyü’nde dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri özel kıyafetler giyerek Yiğitler Mahallesi’nde cadde, sokak, park ve bahçeleri dezenfekte ettiler.

Ekiplerin ilaçlama çalışmalarında kullandığı ilaçlar, mikrobik hastalıkları önleyen, bununla birlikte insan ve hayvan sağlığına herhangi zararı olmayan kimyasal bileşenlerden oluşuyor.