Kahramanmaraş'ta yılbaşında 224 ekip ve 2084 personelin katılımıyla denetimler yapıldı
31.12.2021 ile 01.01.2022 günü saat 05.00 itibariyle İl Merkezi ve İlçelerimizde 28 sabit uygulama noktası ile yaya devriye ve motorize ekiplerden oluşan 224 ekip ve 2084 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 17:36
7.324 kişinin GBT sorgusu ve kontrolü yapılmış, 223 umuma açık işyeri, 121 tekel bayii, 134 internet cafe ve oyun salonu, 73 konaklama yeri denetlenmiş, yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalanmıştır.
Trafik yönünden yapılan denetimlerde;
2.344 araç kontrol edilerek, 73 alkollü şahıs, 37 sürücü belgesiz, 234 diğer suçlardan olmak üzere 292.406 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulanmış, 15 araç trafikten men edilmiştir.
Namaz Vakti 03 Ocak 2022
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|15
|Takımlar
|O
|P
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|39
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|18
|36
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|18
|36
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|18
|32
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|18
|32
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|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
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|18
|26
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|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
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|18
|24
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|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
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|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
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|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|18
|31
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|19
|27
|9. Wolverhampton
|18
|25
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
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|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Valencia
|19
|28
|9. Espanyol
|19
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Athletic Bilbao
|19
|24
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|19
|23
|13. Granada
|19
|23
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|18
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8