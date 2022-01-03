Kahramanmaraş'ta yılbaşında 224 ekip ve 2084 personelin katılımıyla denetimler yapıldı

7.324 kişinin GBT sorgusu ve kontrolü yapılmış, 223 umuma açık işyeri, 121 tekel bayii, 134 internet cafe ve oyun salonu, 73 konaklama yeri denetlenmiş, yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalanmıştır.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde;

2.344 araç kontrol edilerek, 73 alkollü şahıs, 37 sürücü belgesiz, 234 diğer suçlardan olmak üzere 292.406 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulanmış, 15 araç trafikten men edilmiştir.