Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 farklı noktada çıkan orman yangınları orman işçilerince karadan ve havadan yapılan müdahalesiyle söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2021, 21:35
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 farklı noktada çıkan orman yangınları orman işçilerince karadan ve havadan yapılan müdahalesiyle söndürüldü.
Yangınlarda yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan yandı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Gökahmetli, Altınyayla, Karanebili ve Orhaniye mahallelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Köylülerin de ekiplere yardım ettiği yangınlar, 2 helikopterin de havadan destek vermesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. 4 yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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