Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polislerin yaralı halde bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 11:49
Kahramanmaraş-Adana kara yolunda uygulama yapan Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis memuru Hacı Ömer Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir aracın çarptığı tahmin edilen kuşu uzman ekibe teslim ettiklerini belirterek, "Biz su ve yem verip ilgilenmeye çalıştık ve arkadaşlara teslim ettik. İyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak." dedi
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