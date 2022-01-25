Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı köpek korumaya alındı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin devriye esnasında yol kenarında bulduğu yaralı köpek koruma altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 11:23 25.01.2022, 11:25
Göksun ilçesi Karaömer Mahallesinde devriye uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek buldu.
Yaralı köpeğe ekiplerce su ve mama verildi.
Ekipler, köpeği tedavisinin yapılması amacıyla Göksun Belediyesi personeline teslim etti.
Köpek, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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